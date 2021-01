Majda a ajuns pe mâinile medicilor. Cum se simte faimoasa de la Survivor

19:10

Andreea Mantea trece printr-o situație extrem de delicată cu fiul ei. David a rugat-o cu lacrimi în ochi să îl sune pe președintele României și să îi spună să îi îndeplinească o dorință imposibilă… să-l […] The post Andreea Mantea, cu sufletul frânt după ce fiul ei i-a făcut o mărturisire în timp ce plângea: “Sună-l pe președinte și spune-i să-l aducă pe Stinky” | FOTO appeared first on Cancan.ro.