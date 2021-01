”Ai parcat ca un bou” a mai făcut o victimă! Celebra cântăreață, prinsă în ofsaid: ”Trupa Blondy! Tot să avem așa modele!”

19:30

Cu doar două zile înainte de ziua de naștere a fiului cel mic, artista a luat o decizie dură împotriva lui Gabi Bădălău! Potrivit declarațiilor sale, Claudia Pătrășcanu nu este de acord ca fostul ei […] The post Claudia Pătrășcanu, decizie dură împotriva lui Gabi Bădălău: “Refuz prezența lui la petrecerea copilului nostru”. Motivul invocat de cântăreață appeared first on Cancan.ro.