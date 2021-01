Cota unui fotbalist român s-a prăbușit spectaculos! Cu 53% mai mică pentru un jucător care a dat înapoi cu doi ani » Cum arată TOP 10 cei mai valoroși fotbaliști români

11:50

FCSB s-a impus în meciul cu FC Voluntari, scor 2-1. Toni Petrea (45 de ani) a vorbit despre disputa Man vs Tănase, despre transferuri și despre ce l-a nemulțumit.FCSB - FC Voluntari, totul AICI!Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1!„Am avut multe oportunități, dar nu am profitat de ele, așa cum îmi doream. A existat și această eroare, în final, când am comis un penalty. Nu e normal, dar a fost un joc bun, o victorie importantă. ...