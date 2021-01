Fotbal - Liga I: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Astra Giurgiu 4-1

10:10

Anul 2020 a fost unul al extremelor pentru Filarmonica Banatul din Timişoara, artiştii resimţind cel mai mult lipsa publicului, a emoţiei transmise de acesta."Anul 2020 a fost unul al extremelor. Am avut concerte cu cinci muzicieni pe scena interioară, dar şi cu 130 de muzicieni, în Parcul Rozelor, cu proiecţii pe trei ecrane, cu Cristian Măcelaru la pupitrul dirijoral şi cu cosmonautul Dumitru Prunariu ca vorbitor, la evenimentul dedicat Zilei Timişoarei. Am trecut prin momente în care sala a fost 'plină', cu 230 de spectatori (din capacitatea normală de aproape 1.000 de locuri - n.r.) pentru că atât ne-a permis legea. În sezonul cald am putut organiza concerte în Grădina noastră de vară, iar toamna am trecut pe concerte online. Dar cel mai mult ne-au lipsit căldura publicului, emoţia transmisă de acesta, aplauzele", a declarat, pentru AGERPRES, managerul Filarmonicii Banatul, Ioan Gârboni. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/AGERPRES FOTOReprezentanţii Filarmonicii timişorene au regretul că proiectul prin care se marca împlinirea a 250 de ani de la naşterea lui Ludwig van Beethoven nu s-a putut derula la amploarea planificată iniţial, dar a ţinut totuşi capul de afiş al seratelor muzicale cu public sau online."Noi încercăm să sărbătorim în fiecare an câte un compozitor sau un mare artist şi am început foarte bine anul Beethoven (2020) cu o carte, am adus bustul lui Beethoven, am încercat să organizăm discuţii despre el, dar lucrurile au fost întrerupte de pandemie. Sigur că ne-a afectat faptul că legea prevede păstrarea a doi metri între muzicieni, ceea ce înseamnă că pe scena pe care trebuiau să evolueze peste 100 de artişti am fost nevoiţi să reducem de trei ori numărul lor", spune managerul Filarmonicii Banatul.Cel mai ''dureros'' moment - mărturiseşte Ioan Gârboni - a fost atunci când mai mulţi artişti ai instituţiei au fost testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2. De altfel, în toamnă, însuşi managerul Filarmonicii Banatul a fost internat pe Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara, infectat cu noul coronavirus."Cel mai dureros moment a fost în luna decembrie, când am avut cinci cazuri de artişti cu COVID, din care trei au fost pe scenă şi a trebuit să închidem clădirea pentru două săptămâni. Am avut şansa că am reuşit să filmăm concertul pentru a-l difuza online. Au fost emoţii foarte mari, pentru că nu ştiam câţi dintre artişti aveau COVID, dacă au toţi sau nu, pentru că ei au fost pe scenă şi au repetat o săptămână împreună şi chiar în ziua de concert, când trebuia să transmitem în direct concertul, m-au anunţat trei dintre ei că au COVID", îşi aminteşte Ioan Gârboni. Foto: (c) CONSTANTIN DUMA/AGERPRES FOTOAnul 2020 a adus şi clipe de bucurie pentru artiştii Filarmonicii, prin emoţia transmisă direct de public, în cadrul unor concerte simfonice organizate în aer liber în perioada estivală, la care au participat sute de melomani, cu respectarea restricţiilor legale, dornici să asculte "Anotimpurile" lui Vivaldi, lucrări de Astor Piazzola, piese din concertul anti-COVID. Din toamnă, Filarmonica a oferit spectacole online pentru public.În ceea ce priveşte stagiunea pentru anul 2021, aceasta rămâne sub semnul incertitudinii, cel puţin până în vară."În 2021, stagiunea este incertă. Modificăm programările artiştilor străini din motive de carantină. Ne bazăm pe forţe proprii, pe muzicienii noştri şi puţin pe colaboratori naţionali. Vom amâna festivalurile de tradiţie, probabil după vară, când sperăm că pandemia se va diminua. Ca premiere, vor fi doar lucrări ale unor compozitori care ne-au dedicat lucrări nouă. Iar colaborarea cu Opera Naţională Română Timişoara va avea ca rezultat câteva manifestări comune. Ideea mărturisită şi anunţată primarului Dominic Fritz este de a face unul sau două concerte foarte mari, cu muzicieni şi corişti mulţi, împreună cu Orchestra şi Corul Operei Naţionale Române din Timişoara, reunite. Problema este că nu ştim care va fi evoluţia pandemică şi de aceea este totul în incertitudine totală. Concertele fără public nu ne satisfac nici pe noi, ca artişti, şi sunt convins că nici publicul nu e mulţumit să vadă săli goale. Avem o stagiune creionată, dar artiştii, toţi marii dirijori, care erau prevăzuţi pentru vara aceasta, nu mai vin, din cauza pandemiei", mai spune Ioan Gârboni. AGERPRES/(A - autor: Otilia Halunga, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Irina Giurgiu)