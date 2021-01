Laurențiu Botin: Muștele au locul lor

E clar, s-a stabilit, am ajuns în zilele în care muștele se bagă peste stupul de albine să le învețe pe acestea cum se face mierea. Rolul muștelor este unul dat de natură, ne scapă de dejecțiile accidentale și sunt sursă de hrană într-un lanț trofic. Mai devreme sau mai târziu, muștele pier, fără să-și dea seama că în toată efemera lor existență au fost doar...muște. Poate că am fost nițel criptic, dar rândurile acestea nu sunt pentru cei care au mentalitatea insectelor despre care am făcut vorbire.

