Polemică în Spania după vaccinarea unor militari şi oameni politici, deşi nu erau din categorii prioritare

Jurnalistul american de televiziune Larry King a murit la 23 ianuarie 2021, la vârsta de 87 de ani. Larry Kimg se afla spitalizat în Los Angeles, fiind diagnosticat cu COVID-19. A decedat la Cedars Sinai Medical Center, potrivit anunţului publicat pe Twitter de Ora Media, compania de producţie fondată de King.Producător, celebru om de televiziune şi radio, Larry King, s-a născut la 19 noiembrie 1933, în Brooklyn, New York, notează www.imdb.com.A urmat Lafayette High School, o şcoală publică din Brooklyn, însă moartea bruscă a tatălui său, la doar 44 de ani, în urma unui atac de cord, l-a afectat foarte mult, pierzându-şi interesul pentru şcoală. A reuşit să absolve şi s-a angajat pentru a-şi ajuta mama. Încă din copilărie, visa la o carieră în lumea radioului.Pentru a-şi împlini acest ideal, Larry King s-a mutat în Florida, unde existau mai multe oportunităţi în acest sens. După câteva eşecuri, a fost angajat prezentator la un post de radio din Miami. După o primă emisiune în care a difuzat muzică, în calitate de DJ, au urmat altele în care a transmis ştirile după-amiezii, dar şi ştiri sportive. În scurt timp, a devenit o voce populară a radioului din Miami, potrivit https://peoplepill.com/.În mai 1960, a debutat cu o primă emisiune de televiziune, "Miami Undercover", şi, nu după mult timp, a început să scrie săptămânal la publicaţia "Miami Beach Sun". A făcut interviuri pentru WIOD, care l-a ales să fie comentatorul pentru "Miami Dolphins" din Liga Naţională de Fotbal, în cadrul sezoanelor din 1970 şi 1971.Spre sfârşitul anului 1971, şi-a pierdut slujba la radio, televiziune şi ziar, în contextul mai multor acuzaţii, care ulterior au fost retrase. A fost reangajat de WIOD şi, timp de câţiva ani, a fost gazda unei emisiuni sportive "Sports-a-la-King", care includea invitaţi şi ascultători în direct.La 30 ianuarie 1978, Larry King a devenit cunoscut la nivel naţional în cadrul unui show de noapte produs de Mutual Broadcasting System, care difuza pe ambele zone de coastă ale SUA, un show care începuse cu Herb Jepko în 1975 şi continuat de "Long John" Nebel in 1977. Show-ul său a adus, în scurt timp, o audienţă devotată, fiind primul program naţional de radio cu invitaţi în direct."The Larry King Live Show" a fost preluat, în 1985, de postul de televiziune Cable News Network (CNN), devenind primul program din lume cu telefoane şi invitaţi în direct, program care a durat până în 2010, ultima ediţie fiind transmisă pe 16 decembrie. Gazdă a emisiunii, Larry King a intervievat, de-a lungul timpului, sportivi, actori, scriitori, oameni politici, demnitari străini. Programul a fost, în 1992 şi în 1996, gazda campaniilor electorale pentru alegerile din Statele Unite.Spre deosebire de mulţi alţi intervievatori, King avea o abordare directă, fără confruntări. Reputaţia sa de a pune întrebări uşoare, deschise, l-a făcut atractiv pentru personalităţi importante care au dorit să îşi exprime poziţia, evitând în acelaşi timp să fie contestate pe subiecte controversate. King a spus că, atunci când intervievează autori, nu le citeşte cărţile în avans, astfel încât nu va şti mai mult decât publicul său. Potrivit CNN, Larry King a realizat peste 30.000 de interviuri în cariera sa, conform https://peoplepill.com/.Larry King a scris regulat editoriale pentru USA Today timp de aproape 20 de ani, din 1982 până în septembrie 2001.În martie 2012, King a devenit co-fondator al companiei de producţie Ora TV, alături de afaceristul mexican Carlos Slim. La 16 ianuarie 2013, Ora TV a marcat cel de-al 100-lea episod al show-ului "Larry King Now". În septembrie 2017, prezentatorul american spunea că nu are nicio intenţie de a se retrage şi va fi gazda acestui program până la moartea sa. La 23 octombrie 2013, programul său a găzduit cea de-a treia dezbatere electorală, alături de Jill Stein, Rocky Anderson, Virgil Goode şi Gary Johnson.Personalitate activă, Larry King a fost moderatorul celui de-al şaselea Forum anual Kazenergy Eurasian din Astana, Kazahstan, care a avut loc în octombrie 2011. De asemenea, a apărut ca invitat de onoare în câteva episoade din "Arthur", "30 Rock" şi "Gravity Falls" şi şi-a împrumutat vocea personajului Doris, sora vitregă cea urâtă din filmul "Shrek 2"şi în continuările sale. A fost el însuşi în "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story".A fost gazda serialului educaţional de televiziune "In View with Larry King" (2013-2015), care a fost difuzat pe reţele de televiziune prin cablu, inclusiv Fox Business Network şi Discovery, fiind produs de compania de producţie The Profiles Series.După atacul de cord suferit în februarie 1987, King a înfiinţat Larry King Cardiac Foundation, care vine în ajutorul persoanelor ce nu îşi pot plăti astfel de proceduri medicale de salvare a vieţii.King a fost căsătorit de opt ori şi are cinci copii.Activitatea sa de om de radio şi televiziune a fost răsplătită cu numeroase premii. A fost distins cu Peabody Award pentru excelenţă în radiodifuziune (1982) şi televiziune (1992). A primit 10 premii Cable ACE pentru cel mai bun intervievator şi cele mai bune emisiuni de tip "talk show". King este posesorul unui Premiu Emmy la categoria emisiuni de ştiri şi documentar.În 1989, King a fost inclus în prestigioasa National Radio Hall of Fame, iar în 1996 - în Broadcasters' Hall of Fame.În 2007, a fost distins cu premiul Hugh Downs pentru excelenţă în comunicare de către Arizona State University (2007) şi cu Premiul de Aur Mike pentru Întreaga Activitate de către Asociaţia de Radio&Televiziune din California de Sud (2009). De asemenea, a primit o serie de diplome onorifice din partea mai multor instituţii de învăţământ universitar, între care Bradley University, George Washington University, Columbia School of Medicine.