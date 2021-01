Oana Roman scoate artileria grea împotriva Oanei Zăvoranu „Să nu mă apuc eu acum să povestesc cum…”

10:30

Să fie Raluca Pastramă năpădită de remușcări? Vrea oare să se întoarcă în brațele artistului? Acestea sunt întrebările pe care și le-au pus fanii cuplului, după ce au văzut ultima postare a brunetei. Raluca […]