Mai mulţi demnitari participă la ceremoniile organizate de Ziua Principatelor Române

Preşedintele Joe Biden a discutat sâmbătă cu premierul britanic Boris Johnson în prima conversaţie telefonică a preşedintelui SUA cu un lider european de la învestirea sa, pe 20 ianuarie, informează dpa.Cei doi lideri au abordat subiecte precum pandemia de COVID-19, schimbările climatice, securitatea şi comerţul.Premierul Johnson a scris sâmbătă seara pe Twitter că a fost 'grozav' să discute cu preşedintele Biden. 'Aştept cu nerăbdare să aprofundăm alianţa de lungă durată dintre ţările noastre, pe măsură ce promovăm o redresare ecologică şi durabilă după COVID-19'. Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021 Un purtător de cuvânt din Downing Street a declarat că premierul Johnson a salutat călduros decizia preşedintelui Biden de a readuce SUA în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, în Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi în programul COVAX ce asigură un acces echitabil la vaccinuri.Totodată, Biden şi Johnson au discutat despre beneficiile unui potenţial acord bilateral de liber schimb, iar premierul britanic s-a angajat să rezolve problemele comerciale cât mai curând posibil, conform purtătorului de cuvânt britanic.Invocând istoria îndelungată de cooperare a celor două ţări în materie de securitate şi apărare, premierul britanic şi preşedintele american şi-au reafirmat, de asemenea, angajamentul faţă de NATO şi de valorile pe care le împărtăşesc în privinţa promovării drepturilor omului şi a protejării democraţiei, potrivit Reuters.În ceea ce priveşte pandemia de COVID-19, cei doi lideri au estimat că această oferă "o oportunitate fără egal de a reconstrui împreună, mai bine şi mai ecologic", conform aceleaşi surse, citate de AFP. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)