Coronavirus: Franţa a vaccinat un milion de persoane, anunţă premierul Jean Castex

Neil Diamond, compozitorul şi interpretul piesei "Sweet Caroline", cu o carieră muzicală de peste 50 de ani şi peste 100 de milioane de albume vândute, s-a născut la 24 ianuarie 1941, la Brooklyn, New York.La 16 ani, Neil Diamond a primit o chitară, fapt care l-a determinat să se axeze pe muzică şi, mai târziu, pe compoziţie. Primul cântec pe care l-a scris s-a intitulat "Hear Them Bells", dar a fost înregistrat câţiva ani mai târziu. La vârsta de 18 ani, a compus melodia "Blue Destiny". În 1958, a intrat în programul dedicat viitorilor medici, în cadrul Universităţii New York, însă pasiunea pentru muzică l-a determinat să îşi abandoneze studiile. A acceptat poziţia unui compozitor la o companie de înregistrări pentru 50 de dolari pe săptămână, spunând mai târziu că nu a regretat niciodată decizia, potrivit http://www.classicbands.com/.În 1962, a semnat cu Columbia Records şi a înregistrat melodia "At Night", însă a fost un eşec total. Trei ani mai târziu, Jay And The Americans i-au înregistrat cântecul "Sunday and Me", care a ajuns pe locul 18 în Billboard Hot 100 şi s-a menţinut acolo timp de opt săptămâni. În 1966, a înregistrat un nou cântec, "Cherry, Cherry", considerat a fi single-ul de debut al muzicianului. A urcat pe locul 6 în topul Billboard şi a fost urmat de alte melodii de top, precum: "I Got The Feelin'" (locul 16 în 1966), "You Got To Me" (locul 18 în 1967), "Girl, You'll Be a Woman Soon" (locul 10 în 1967), "Thank The Lord For The Night Time" (locul 13 în 1967) şi "Kentucky Woman" (locul 22 în 1967).Reputaţia sa de compozitor s-a îmbunătăţit, atunci când The Monkees au înregistrat, în 1967, melodia "I'm a Believer", care a staţionat în topul Billboard's Hot 100 timp de şapte săptămâni. În 1968, a lansat "Red, Red Wine" (locul 62), o melodie care a devenit cunoscută abia în 1988, când trupa UB40 a înregistrat-o în stilul reggae. În mai 1969, a lansat melodia "Sweet Caroline". În august, melodia se afla pe locul 4 în Billboard Hot 100 şi a fost certificată cu Discul de Aur, pentru vânzarea sa într-un milion de copii. Între melodiile de top ale anului 1970, s-au aflat "Shilo", "Soolaimon" şi "Solitary Man".Prima melodie ca interpret - "Cracklin' Rosie - a înregistrat-o în vara lui 1970, şi a fost urmată de "He Ain't Heavy, He's My Brother" (locul 20), "Do It" (locul 36), "I Am, I Said" (locul 4 în 1971) şi "Stones" (locul 14 in 1971). În 1972, a lansat melodiile "Song Sung Blue", "Play Me" şi "Walk On Water", toate ocupând diferite poziţii în topul muzical. Neil Diamond a înregistrat în 1973, cu Columbia Records, coloana sonoră pentru ''Jonathan Livingston Seagull'', care a devenit al doilea cel mai bine vândut album şi a fost nominalizat la Globul de Aur, în 1974, pentru cel mai bun cântec original, câştigând totodată un Glob de Aur pentru cea mai bună coloană sonoră. În 1974, a scos albumul "Serenade", de pe care s-au remarcat piesele "Longfellow Serenade", "I've Been This Way Before". În 1976, a lansat albumul "Beautiful Noise", single-ul "If You Know What I Mean" ajungând pe locul 11 în topul Billboard.În 1977, a înregistrat albumul "I'm Glad You're Here With Me Tonight", care includea piesa "You Don't Bring Me Flowers". Aceasta fusese deja interpretată de cântăreaţa Barbra Streisand pe albumul "Songbird'", fapt ce l-a determinat să combine cele două interpretări într-un duet. Popularitatea duetului "virtual" i-a motivat pe Diamond şi pe Streisand să înregistreze piesa într-un duet real. Melodia s-a bucurat de foarte mare succes în 1978. Muzicianul a continuat să lanseze hit-uri, precum "Forever In Blue Jeans" (1979) şi "September Morn" (1980).Neil Diamond a jucat, în 1980, într-o ecranizare a muzicalului "The Jazz Singer", alături de Lucie Arnaz şi de Sir Laurence Olivier. Nu a fost doar actor, ci a compus şi interpretat coloana sonoră a filmului. Pentru această performanţă, a fost nominalizat, în 1981, la un premiu Globul de Aur pentru cel mai bun actor şi pentru cel mai bun cântec original. Coloană sonoră a fost transpusă ulterior într-un album de mare succes, care includea hit-urile "America", "Love On The Rocks" şi "Hello Again". În 1986, a lansat un nou album "Hot August Night II", o continuare a succesului din 1972.Anii '90 au contribuit la consolidarea poziţiei lui Diamond ca unul dintre cei mai importanţi interpreţi ai generaţiei sale. Un album de Crăciun s-a transformat într-un show TV intitulat "Neil Diamond's Christmas Special", care a avut premiera pe HBO în 1992 şi a fost difuzat pe ABC-TV anul următor. A revenit, în 1994, cu un al doilea album "The Christmas Album Vol II". În 1993, a lansat albumul "Up On The Roof - Songs From The Brill Building", cu melodii pop clasice ale anilor '50 şi '60. În 1994, a lansat "Live In America", urmat de un turneu mondial "Love In The Round". Albumul "Tennessee Moon" (1996) a devenit un hit în topurile de muzică country, atingând numărul trei şi primind în şase luni de la lansare, un Disc de Aur. Foto: (c) NeilDiamond/twitter.com În anii 2000, Neil Diamond a folosit filmele ca sursă de inspiraţie pentru "The Movie Album - As Time Goes By", o colecţie ce conţine 20 de melodii clasice din tezaurul muzicii cinematografice. În 2001, a scris coloana sonoră pentru "Saving Silverman" şi a lansat, de asemenea, un nou album numit "Three Chord Opera". În noiembrie 2005, a fost lansat CD-ul "12 Songs", melodii pe care artistul le cântă la o chitară acustică.Neil Diamond a continuat să compună, să înregistreze album după album, dar a menţinut şi un program extins de turnee: "Home Before Dark" (2008, primul album numărul unu în topul Billboard 200), "A Cherry Cherry Christmas" (2009), "Dreams" (2010, un cover ce conţine o serie de cântece rock şi soul ale compozitorilor săi preferaţi), "The Very Best of Neil Diamond" (2011, un CD ce conţine 23 de înregistrări de studio ale artistului din cataloagele Bang, UNI/MCA şi Columbia), "Melody Road" (2014, promovat de un turneu în 2015), "Acoustic Christmas" (2016), se precizează pe site-ul www.allmusic.com. Compozitorul şi cântăreţul american a fost inclus, în 1984, în American Songwriters Hall of Fame. În 2000, a primit premiul "Sammy Cahn" pentru întreaga carieră, decernat de către American Songwriters Hall of Fame. În 2011, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame şi onorat de Kennedy Center Honours, iar în august 2012, cântăreţul a primit o stea pe Walk of Fame, în cadrul unei ceremonii speciale ce a avut loc la Los Angeles. Foto: (c) NeilDiamond/twitter.com Este căsătorit din 2012 cu Katie McNeil. Muzicianul are patru copii din cele două mariaje anterioare, potrivit www.imdb.com.În ianuarie 2018, artistul a anunţat că a fost diagnosticat cu Parkinson, anulându-şi spectacolele din Australia şi Noua Zeelandă, a treia etapă a unui turneu mondial ce marca împlinirea a 50 de ani de activitate în industria muzicală. În 2017, în primele două etape ale acestui turneu, a susţinut concerte în Europa şi în Statele Unite. Neil Diamond a declarat, potrivit https://www.neildiamond.com/, că, deşi boala cu care a fost diagnosticat îl împiedică să călătorească şi să susţină concerte, el va continua să compună muzică, să participe la sesiuni de înregistrări şi să se implice în alte proiecte şi activităţi muzicale.În octombrie 2018, muzicianul a fost laureatul unui Premiu Onorific Grammy, şi anume Premiul pentru Întreaga Activitate, un premiu ce recompensează artiştii care au avut o contribuţie importantă la universul muzicii. În ianuarie 2020, hitul "Sweet Caroline" a fost introdus în Grammy Hall Of Fame, notează https://www.grammy.com/. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Ionela Gavril, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa fot din deschidere: (c) NeilDiamond/twitter.com