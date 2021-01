Ministrul Educației a anunțat câți elevi s-ar putea întoarce în școli din 8 februarie: “Să sperăm că vor fi în scenariu roşu cât mai puţine zone”

17:40

Jucătoarea română de tenis Maria Sara Popa continuă să facă furori. După ce pe 7 ianuarie reușea primul punct WTA, tânăra bucureșteancă în vârstă de 15 ani a revenit în circuitul junioarelor, fiindcă mai are […] The post Maria Sara Popa, la primul titlu de simplu al carierei appeared first on Cancan.ro.