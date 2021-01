Mureş: Copil de 14 căzut într-un lac, sub gheaţă; a fost scos inconştient

16:20

Marea Britanie a detectat 77 de cazuri de infectare cu varianta coronavirusului SARS-CoV-2 descoperită în Africa de Sud, toate la persoane care au călătorit în această ţară sau sunt contacţi ai acestora, plus alte 9 cazuri de infectare cu o altă variantă a aceluiaşi coronavirus, cea din Brazilia, a anunţat duminică ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.''Aceste persoane se află sub observaţie strictă şi am intensificat anchetele epidemiologice pentru a face tot posibilul să oprim răspândirea virusului'', a mai declarat oficialul britanic. El nu a oferit mai multe detalii despre persoanele infectate cu mutaţia braziliană a coronavirusului.Marea Britanie, unde o altă mutaţie a coronavirusului a devenit dominantă la Londra şi într-o parte a Angliei, a suspendat zborurile dinspre Africa de Sud, Brazilia şi Portugalia, pentru a preveni intrarea în ţară a persoanelor infectate cu aceste mutaţii. Aceste noi tulpini ale coronavirusului, plus cea descoperită în Marea Britanie la sfârşitul anului trecut, au în comun capacitatea de transmitere mai ridicată.Premierul Boris Johnson a declarat vineri că datele existente în prezent arată că ambele vaccinuri aprobate deocamdată în Marea Britanie (AstraZeneca/Oxford şi Pfizer/BioNtech) sunt eficace atât împotriva variantelor anterioare ale coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi a celor recent descoperite. El a mai menţionat că ultimele date relevă şi o creştere a mortalităţii asociate mutaţiei britanice a coronavirusului, dar unii experţi au apreciat că este nevoie de mai multe cercetări. Totuşi, această mutaţie a crescut indirect mortalitatea ca urmare a suprasolicitării sistemului sanitar în urma creşterii numărului cazurilor de COVID-19.Marea Britanie a înregistrat sâmbătă 1.348 de noi decese asociate COVID-19, sub recordul de 1.820 înregistrat miercuri, precum şi 33.552 de cazuri de infectare.Guvernul de la Londra încearcă să stăvilească răspândirea virusului printr-o campanie rapidă şi masivă de vaccinare, conform ultimelor date până în prezent fiind vaccinaţi 5.861.351 de britanici cu prima doză de vaccin, dintre care 468.671 au primit şi a doua doză.Pe de altă parte, unul dintre principalii consilieri sanitari ai guvernului britanic, Jonathan Van-Tam, a avertizat că este posibil ca şi persoanele vaccinate să transmită în continuare virusul, chiar dacă ele nu mai fac boala, aşadar măsurile de izolare rămân necesare.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor online: Irina Giurgiu)