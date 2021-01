Dolj: Patru autoturisme implicate într-un accident în centrul municipiului Craiova; un şofer a abandonat maşina

19:20

Bucureşti, 24 ian /Agerpres/ - Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele şi sălile de jocuri de noroc din Bucureşti se vor redeschide la 30% din capacitate, începând de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.Astfel, s-a dispus reluarea activităţii în spaţii închise, la o capacitate de maxim 30% în domeniul HORECA, precum şi în domeniul cultural, de divertisment şi recreativ începând cu data de 25.01.2021, ora 0,00, cu condiţia menţinerii ratei de incidenţă sub 3/1.000 de locuitori.Municipiul Bucureşti rămâne pentru a cincea zi în zona galbenă în ceea ce priveşte rata de infectare cu noul coronavirus, cumulată la 14 zile, după ce duminică a înregistrat 2,37 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor anunţate de Grupul pentru Comunicare Strategică (GCS).Vineri, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a afirmat că decizia Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a ţinut cont de scăderea ratei de infectare cu noul coronavirus înregistrată în ultimele zile."În Bucureşti, astăzi (vineri - n.r.) am înregistrat o rată de infectare de 2,52 la mia de locuitori. Este a treia zi consecutivă în care incidenţa este sub 3 la mie, fapt pentru care, din punct de vedere legal, a trebuit să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, să analizăm situaţia şi să luăm o hotărâre. Astfel, cu 47 de voturi 'pentru', un vot "împotrivă" şi patru abţineri s-a hotărât ca, începând de luni, de la 0.00, deci din 25 ianuarie, să fie relaxate mai multe măsuri restrictive existente în vigoare la acest moment. Măsurile de relaxare vizează domeniul HORECA. Restaurantele, barurile, cafenelele vor funcţiona în intervalul orar 6,00 - 21,00 la o capacitate de maximum 30%, cu respectarea tuturor normelor stabilite prin lege", a precizat Berbeceanu în cadrul unei declaraţii acordate presei. El a menţionat, totodată, că în săli de spectacol, teatre şi cinematografe va fi permis accesul publicului în limita a 30% din capacitate. De asemenea, operatorilor licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc li se va permite funcţionarea în limita a 30% din capacitatea sălilor, în intervalul orar 6,00 - 21,00.Prefectul Capitalei a atras atenţia că a cerut organelor în drept să intensifice controalele pentru a se asigura că normele în vigoare sunt respectate şi a cerut bucureştenilor prudenţă în continuare."Recomandăm cetăţenilor municipiului Bucureşti prudenţă. Şi autorităţile sunt prudente şi, pe de o parte, acesta este motivul pentru care am hotărât ca aceste măsuri să fie relaxate începând cu data de luni. Pe de altă parte, am considerat ca toţi operatorii economici să aibă timpul necesar să amenajeze sălile dedicate activităţii pe care o desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale. În mod categoric, vom fi intransigenţi. Anterior şedinţei extraordinare a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am avut o întâlnire cu şefii Poliţei, Jandarmeriei şi IGSU de pe raza Municipiului Bucureşti. Am hotărât intensificarea controalelor pentru a verifica modul în care sunt respectate normele în vigoare", a spus prefectul.Hotărârea CMBSU mai prevede că de luni activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 23,00.În aceeaşi hotărâre se mai stipulează că prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Nicuşor Dan despre hotărârea CMBSU: Am luat act de indicatorii INSP şi am acţionat în consecinţă * Marinela Ţepuş (Teatrul Nottara): Suntem pregătiţi pentru redeschidere şi aşteptăm cu speranţă * Arafat: Dacă incidenţa COVID-19 creşte în Capitală, CMBSU poate reveni asupra deciziei de vineri * Raed Arafat: Testele rapide COVID-19 din farmacii - o soluţie măcar de autocontrol * Teatrul Naţional ''I. L. Caragiale'' reia spectacolele, în toate sălile, din 5 februarie