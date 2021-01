Bianca Drăgușanu reacționează prompt la destăinuirile Dariei Radionova. “A fost amanta fostului meu soț din luna februarie a anului 2020”

14:10

Mihaela Moise, o tânără care lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, a avut parte de o experiență extrem de delicată recent. În timp ce se afla într-o intersecție din București, la geamul ei a apărut […] The post Povestea tulburătoare a unui cerșetor din București: “Am lăsat borțoase 3 femei, am fost în închisoare de 7 ori”. Reacția lui când s-a întâlnit cu o fostă colegă de școală appeared first on Cancan.ro.