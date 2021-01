Au pus războiul pe pauză de dragul celor mici! Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, împreună de ziua fiului lor

15:20

În ediția din această seară a emisiunii “Survivor România” va fi difuzat cel mai solicitant joc dintre concurenții aflați în echipa “Faimoșii” și rivalii lor, “Războinicii”. Din nefericire, s-au înregistrat accidente grave în timpul unei […] The post Cel mai solicitant joc dintre Faimoși și Războinici! S-au înregistrat accidente grave în timpul unei probe de la “Survivor România” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.