Scandal de proporții la Survivor România! Georgiana și Andreea, la un pas să se ia la bătaie: ”Vrei să îți rup mâna?”

18:20

Akebono de la Puterea Dragostei a început anul 2021 extrem de prost. Tânărul, care este de profesie instructor de fitness, a dispărut de aproape două luni de pe toate rețelele de socializare fără să știe […] The post Surpriză de proporții! Dispărut de pe rețelele de socializare două luni, Akebono de la Puterea Dragostei s-a ascuns la „închisoare” appeared first on Cancan.ro.