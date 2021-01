Cum arăta Zanni de la Survivor România, înainte să cunoască celebritatea. Nu-l recunoșteai pe stradă

19:40

O fetiță de opt ani din Iași, care se afla în izolare, la domiciliu, alături de mama sa, după ce ambele fusesere diagnosticate cu noul COVID-19, a căzut de la etajul imobilului. Momentan nu se […] The post Șocant! O fețită de 8 ani, diagnosticată cu noul COVID-19, a căzut de la etaj în timp ce se afla în izolare appeared first on Cancan.ro.