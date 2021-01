Atac armat în Statele Unite. Crimă în masă: 5 morți și 8 răniți 

12:00

Forumul Economic Mondial de la Davos, care anul acesta se va desfăşura în format online, începe luni. Reuniunea anuală a elitelor economice și politice are loc sub egida "Un an crucial pentru reclădirea încrederii", după ce, la întâlnirea de anul trecut, pericolul reprezentat de extinderea virusului din China a fost subestimat.