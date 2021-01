A început Forumul de la Davos. Cum arată lumea după un an de criză fără precedent

Forumul Economic Mondial de la Davos, care anul acesta se va desfăşura în format online, începe luni. Reuniunea anuală a elitelor economice și politice are loc sub egida "Un an crucial pentru reclădirea încrederii", după ce, la întâlnirea de anul trecut, pericolul reprezentat de extinderea virusului din China a fost subestimat.

