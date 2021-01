VIDEO Cîţu: O propunere de buget pentru 2021 ar urma să fie finalizată luni, după discuţiile cu ordonatorii de credite

14:50

Costul cu pensiile în bugetul din 2021 creşte deja cu aproape 8 miliarde de lei faţă de anul trecut, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, care a mai precizat că tema indexării pensiilor cu rata inflaţiei va fi tratată potrivit legislaţiei în vigoare."Pensiile, costul cu pensiile în bugetul din 2021 creşte deja cu aproape 8 miliarde de lei faţă de anul trecut, de la majorarea de pensii de anul trecut. Aici, vă daţi seama... 8 miliarde înseamnă cam 0,8% din PIB, plus o creştere de la alocaţii, creşterea de anul trecut plus creşterea de anul acesta, încă aproape 3 miliarde, vorbim de 1,1% din PIB suplimentar faţă de ceea ce aveam anul trecut la buget, deci cheltuieli în plus faţă de anul trecut. De aici pornim construcţia bugetului anul acesta - pe legislaţia în vigoare, bineînţeles", a afirmat Florin Cîţu, luni, la Parlament, întrebat dacă de la 1 septembrie pensiile vor fi majorate. Referitor la o indexare a pensiilor cu rata inflaţiei, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, premierul a explicat: "Repet ceea ce am spus de la început: bugetul se construieşte pe legislaţia în vigoare, dacă legea spune acest lucru, se va face acest lucru".El a adăugat că, în acest moment, autorităţile analizează modificarea a două legi care "au creat probleme sustenabilităţii finanţelor publice în România"."Vorbim de Legea salarizării unitare, care a pornit şi a fost prezentată public ca o lege care elimină inechităţile din administraţia publică şi a creat mai multe probleme prin tot felul de excepţii care au apărut în ultimii ani. Ştiţi bine că atunci când a fost prezentată această lege se spunea că preşedintele României are salariul cel mai mare şi de acolo pornim cu restul salariilor. Nu mai este aşa, preşedintele României nu mai are salariul ce mai mare şi trebuie să reanalizăm această lege a salarizării. Legea pensiilor - această coaliţie a spus din primul moment: vrem să avem o lege a pensiilor bazată pe contributivitate. Şi atunci, bineînţeles că sunt două legi la care lucrăm şi forma finală o vom vedea în perioada următoare. Vom vedea dacă suntem gata cu o nouă lege a pensiilor în această perioadă şi putem să o aplicăm până atunci. Dar bugetul, bineînţeles, se construieşte pe legislaţia în vigoare", a afirmat premierul.Cîţu a explicat că la Legea salarizării este vorba de a introduce "mai multă eficienţă" în administraţia publică."Aici e vorba şi de a lega performanţa, veniturile, de performanţă - sunt mai multe lucruri. Pe lângă faptul că vrem să avem o ierarhizare clară, ar trebuie să introducem şi nişte indicatori de performanţă, care să fie conectaţi la aceste venituri. Deci creşterea veniturilor să nu mai fie una decisă politic în fiecare an, să fie una legată de performanţa economiei", a spus Florin Cîţu.Premierul a detaliat şi cu privire la sporurile bugetarilor, precizând că analiza pe acest subiect se face în paralel cu cea pe buget."Nu este finalizată. Se face în paralel cu analiza pe buget, cu bugetul pentru 2021. Aici este vorba de o reformă care, să ştiţi, aceste reforme pe care vrem să le introducem se vor întinde pe doi ani de zile şi o mare parte din reformele pe care le vom adopta în 2021 vor avea impact pentru buget în 2022, (...) deci nu ne gândim doar la bugetul pe 2021, ne gândim la aceşti doi ani de zile. Eu aşa mă uit la acest buget, şi la investiţii, şi la cheltuielile de personal, la tot acest ansamblu ne uităm pentru cei doi ani de zile", a declarat Cîţu.