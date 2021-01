Bugetul Senatului pe acest an, aprobat de plen

15:50

Trupa americană The Flaming Lips a pus în scenă în acest weekend o serie de concerte unice, desfăşurate în Oklahoma City, în timpul cărora atât membrii publicului, cât şi ai trupei au stat în interiorul unor sfere gonflabile, informează bbc.com.În cadrul fiecărui spectacol au fost disponibile 100 de bule din plastic cu o capacitate de trei persoane fiecare, membrii trupei stând la rândul lor în capsule separate.Ideea concertului a fost inspirată de vocalistul trupei, Wayne Coyne, care se rostogoleşte deseori deasupra publicului într-o sferă gonflabilă Zor în timpul spectacolelor formaţiei. Într-o declaraţie făcută înainte de concert, Coyne a spus că participanţii vor fi ''mai în siguranţă decât dacă ar merge la supermarket''.În interiorul fiecărei sfere se află un difuzor de frecvenţă înaltă - care face ca sunetul să nu se audă înăbuşit -, o sticlă de apă, un ventilator cu baterie, un prosop şi un semn pentru ''Trebuie să merg al toaletă/E prea cald''.Dacă se face prea cald, aerul din bulă este împrospătat cu ajutorul unei suflante electrice, iar participanţii care au nevoie la toaletă sunt însoţiţi de personalul sălii după ce îşi pun mască şi ies în afara sferei.Spectacolele au fost amânate de la datele la care au fost programate iniţial, în decembrie, din cauza unei creşteri a numărului de cazuri în Oklahoma înainte de Crăciun.Trupa a desfăşurat un test pentru acest tip de concerte în octombrie după ce a implementat conceptul în timpul unei apariţii în cadrul emisiunii de televiziune prezentate de Stephen Colbert în iunie, anul trecut.''Este un eveniment foarte limitat şi bizar. Dar bizareria ne permite să ne bucurăm de un concert fără să ne punem familiile şi alţi oameni în pericol'', a declarat Coyne pentru Rolling Stone luna trecută.''Cred că într-un fel, acesta este noul normal - poţi merge la un spectacol, sau nu, dar cred că vom fi în stare să găsim o soluţie'', a mai spus acesta. Took some more Lensbaby shots on my old Canon Rebel T2i between songs at @theflaminglips show at the @CriterionOKC on Saturday night. pic.twitter.com/IefoKRzdD6— Nathan Poppe (@NathanPoppe) January 24, 2021 Spectacolele au fost filmate de o echipă profesionistă, iar cameramanul Nathan Poppe a documentat organizarea acestora printr-un film publicat pe Twitter. Daniel Johnston cover! pic.twitter.com/hyilvpa5V3— Nathan Poppe (@NathanPoppe) January 24, 2021 Acesta a explicat că podeaua teatrului The Criterion a fost împărţit într-o grilă de 10x10, sferele fiind amplasate în centrul fiecărui pătrat.Poppe a adăugat că, întrucât nu se pot auzi sunetele făcute de public, aplauzele au fost înlocuite cu ''lovituri în partea superioară a sferelor''. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Sursa fotografiei din deschidere: (c) Scott Booker / variety.com