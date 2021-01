Aurescu, la Reuniunea miniştrilor de Externe din UE: Discuţii despre distribuirea vaccinurilor anti-COVID şi cazul Navalnîi

18:40

Vaccinul dezvoltat de Moderna împotriva COVID-19 este eficient împotriva variantei britanice şi a celei sud-africane, a anunţat luni compania americană de biotehnologie într-un comunicat preluat de AFP.Experţii americani se aşteaptă ca vaccinul "să protejeze împotriva variantelor detectate până în prezent", a informat compania la încheierea testelor. Moderna a precizat totuşi că va lucra la dezvoltarea unei doze adiţionale pentru a creşte protecţia împotriva acestor variante. Foto: (c) HENNING BAGGER / EPA"Studiul nu a arătat un impact semnificativ asupra nivelurilor de anticorpi împotriva variantei B.1.1.7 faţă de variantele precedente", a explicat Moderna referitor la tulpina britanică. În schimb a fost observată o reducere, de şase ori mai mică, a nivelului de anticorpi împotriva variantei sud-africane (B.1.351). În pofida acestei reduceri, "nivelul anticorpilor a rămas peste cel preconizat ca necesar pentru a furniza protecţie", arată Moderna. Foto: (c) STEPHANIE LECOCQ / EPAPentru a studia impactul vaccinului, intitulat mRNA-1273, Moderna a efectuat prelevări de sânge de la opt persoane care au primit cele două doze de vaccin şi de la mai multe primate imunizate."Suntem încurajaţi de aceste date care ne întăresc încrederea în faptul că vaccinul de la Moderna împotriva COVID-19 ar trebui să protejeze împotriva noilor variante detectate", a declarat Stephane Bancel, citat în comunicat. Foto: (c) PIROSCHKA VAN DE WOUW / EPA "Însă din precauţie (...) lansăm şi un potenţial candidat pentru rapelul împotriva variantei" sud-africane, pentru "a determina dacă este mai eficient pentru a creşte nivelul anticorpilor împotriva acestei tulpini şi altora potenţiale viitoare", a subliniat el.Compania va testa, de asemenea, impactul injectării unei a treia doze a vaccinului său deja existent.Rezultatele acestor teste, desfăşurate în colaborare cu National Institutes of Health (NIH), vor fi supuse unei analize a comunităţii ştiinţifice. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)