Accident groaznic la Călărași! BMW-ul s-a lipit de perete: un mort și doi răniți

14:30

O tânără a pus un anunț în care își căuta un coleg de cameră, dar avea să aibă parte de șocul vieții sale atunci când a primit un mail de la un bărbat necunoscut. Femeia […] The post Își căuta un coleg de cameră, dar a rămas șocată de cererea pe care a primit-o de la un bărbat necunoscut appeared first on Cancan.ro.