OFICIAL CFR Cluj l-a cedat pe Damjan Djokovic la echipa lui Marius Șumudică » Mesajul de adio al clubului

Campion al Chinei, Cosmin Olăroiu, 51 de ani, e tot mai aproape de plecarea de la Jiangsu Suning.Potrivit informațiile dezvăluite de jurnaliștii chinezi, Olăroiu nu s-a prezentat la reunirea echipei, iar modelul său a fost urmat și de jucătorii străini din lot.Jiangsu Suning, the CSL title holder, starts their pre-season training camp today. Cosmin Olaroiu, the head coach, did not show up. None of their foreign players have come back. Alex Teixeira gone. ...