Scandal URIAȘ în direct, cu amante, poze nud și șpagă! Alexandru Cumpănașu vs Victor Ciutacu: ”Nu mă iau de amantele tale” / ”Ai fost cu mine la c$#ve?”

17:10

Anna Lesko a lansat un apel disperat, în direct, invitată fiind în emisiunea lui Cătălin Măruță, de pe Pro TV. mama frumoasei artiste s-a îmbolnăvit de COVID-19. Și este pentru a doua oară! Anna a […] The post Anna Lesko, apel disperat: ”Dacă aș avea vaccinul aici, pe masă, l-aș face!” Ce s-a întâmplat cu mama ei appeared first on Cancan.ro.