Mesajul lui Alexandru Rafila cu privire la vaccinare: „Trebuie să ajungem la 100.000 de vaccinări pe zi pentru a reveni la normalitate”

17:30

Bianca Drăgușanu știe cum să se mențină în formă și cum să fie mereu sexy. Tocmai de aceea, blondina nu se neglijează și încearcă mereu să fie ca „scoasă din cutie”. Astăzi, Bianca le-a arătat […] The post Bianca Drăgușanu s-a afișat goală-pușcă. Le-a arătat tuturor cum se răsfață, atunci când nu este cu Gabi Bădălău appeared first on Cancan.ro.