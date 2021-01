„Daniel Agger” a fost arestat de polițiștii ruși în ciocnirile cu partizanii lui Navalnîi! Reacția fotbalistului

23:20

CFR Cluj a învins FC Hermannstadt, scor 3-1, în runda #18 din Liga 1, și se apropie la un singur punct de liderul FCSB.„Au fost două reprize diferite. În prima repriză am arătat mai bine, am fost organizați, am încercat să îi surprindem pe cei de la CFR pe contraatac. Am marcat, dar am primit foarte rapid golul care ne-a luat moralul. Felicit CFR, este o victorie meritată. Noi nu ne-am ridicat la nivelul la care mi-aș fi dorit. ...