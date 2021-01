Cum ar putea autoritățile să-i prindă pe cei care se vaccinează declarându-se ”profesii esențiale”. Dacă vor

12:20

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, va debuta în 2021 cu o întâlnire amicală contra australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial. Partida se dispută, vineri, 29 ianuarie, în cadrul turneului demonstrativ ”A Day at the Drive”, care are loc la Adelaide, au anunţat organizatorii, potrivit Agerpres. Evenimentul va avea loc la Memorial Drive […]