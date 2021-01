Pleacă Sergio Ramos de la Real? PSG pune presiune: ce salariu îi oferă pentru a semna cu parizienii

07:50

FCSB. Dragoș Nedelcu a revenit la antrenamente după operația la ligamentele încrucișate, pe care a suferit-o în vară, și bifează un record negru greu de egalat: a stat pe bară peste 15 luni în ultimul an și jumătate.Petrea a anunțat că de ieri îl are sub comanda sa, la antrenamentele normale, și pe Dragoș Nedelcu, care revine după o accidentare extrem de gravă suferită în iunie 2020, ruptură a ligamentelor încrucișate. ...