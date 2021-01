Previziuni Leader Team Broker: Asigurările de sănătate, cele de cyber security, de răspundere IT&C și cele profesionale vor fi din ce în ce mai căutate în acest an

Asigurările de sănătate, cele de cyber security, de răspundere IT C și cele profesionale vor fi din ce în ce mai căutate în acest an, alături de alte produse noi, specifice unor industrii precum cea de construcții, industria maritimă sau cea farmaceutică, previzionează Leader Team Broker.

