FOTO Pamela l-a pus la treabă pe Haaland! Cum s-a antrenat vedeta Borussiei alături de frumoasa blondă

Pamerla Reif, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness din Germania, are grijă de jucătorii Borussiei Dortmund.Frumoasă blondă are un parteneriat cu gruparea din Bundesliga și a făcut deja mai multe videoclipuri în care îi învață pe fotbaliști poziții de stretching, care să-i ajute să fie într-o formă cât mai bună.După Emre Can, acum a venit rândul lui Erling Haaland, vedeta Borusiei să se antreneze cu Pamela. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor