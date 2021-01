EXCLUSIV Jean Vlădoiu, înainte de FC Argeș - FCSB: „Ninge abundent la Pitești, îmi e teamă pentru gazon”

14:00

Pamerla Reif, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness din Germania, are grijă de jucătorii Borussiei Dortmund.Frumoasă blondă are un parteneriat cu gruparea din Bundesliga și a făcut deja mai multe videoclipuri în care îi învață pe fotbaliști poziții de stretching, care să-i ajute să fie într-o formă cât mai bună.După Emre Can, acum a venit rândul lui Erling Haaland, vedeta Borusiei să se antreneze cu Pamela. ...