Actrița Georgeta Luchian Tudor, soția lui Tudor Gheorghe, a murit

15:30

Actrița și regizoarea italiană Asia Argento l-a acuzat pe cineastul Rob Cohen, cunoscut printre altele pentru filmul “The Fast and The Furious”, de agresiuni sexuale. Asia Argento spune că, pe când filma la pelicula “xXx”, […] Articolul Asia Argento îl acuză de agresiuni sexuale și pe regizorul „The Fast and The Furious” Rob Cohen apare prima dată în Apropo.ro.