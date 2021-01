Nuvela – definiție, trăsături și tipuri de nuvele

Nuvela este specia genului epic, în proză, de dimensiuni medii, cu un singur fir narativ, care urmărește un conflict unic. Are trăsături specifice prin care se deosebește de alte specii literare, se clasifică în mai multe categorii și are caracteristici diferite de la un caz la altul. Citește ce trăsături are nuvela. Termenul nuvelă provine […]

