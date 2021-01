Schi alpin/Cupa Mondială: Franţuzoaica Tessa Worley a câştigat slalomul uriaş de la Kronplatz (Italia)

15:10

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat, marţi, printr-un vot de principiu, o solicitare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), privind difuzarea în regim de campanie de interes public a unor spoturi audio şi video referitoare la liberalizarea pieţei de energie electrică."Începând cu data de 1 ianuarie 2021, piaţa de energie electrică s-a liberalizat. Ai dreptul să alegi un furnizor din piaţa concurenţială, în mod gratuit, fără costuri sau modificări de ordin tehnic. Pentru alegerea unei oferte de furnizare optime, clientul casnic poate adresa o cerere de ofertă oricărui furnizor sau să utilizeze comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE. Campanie de informare susţinută de ANRE", se precizează în spotul ANRE."Da, mi se pare utilă campania asta, pentru că nimeni n-a înţeles... Chiar e nevoie", a spus Cristina Pocora, membru al CNA, în timp ce preşedintele CNA, Monica Gubernat, a sugerat să fie trecută şi o dată până la care se poate efectua alegerea.Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte ANRE, a solicitat Consiliului prelungirea campaniei până la 30 iunie 2021."Motivul pentru care considerăm că ar fi util un asemenea mesaj este că, în continuare, din cei peste 8,7 milioane de clienţi casnici de energie electrică din România, peste 5,7 milioane sunt în piaţa reglementată, sunt alimentaţi în baza unui contract reglementat. Deci, un număr de peste 5 milioane de gospodării din România ar fi interesate de acest mesaj. (...) Şi având şi această perioadă de tranziţie de 6 luni, perioadă în care şi furnizorii lor îi vor informa lunar despre acest lucru şi săptămâna trecută prin acea modificare legislativă am introdus şi o simplificare a modului de contractare, cred că este exact perioada în care au nevoie de aceste informaţii şi de acest imbold şi pe calea audiovizualului de a se informa şi de a lua o decizie", a spus Zoltan Nagy-Bege.El a precizat că opţiunea consumatorilor poate fi făcută atât înainte, cât şi după data de 30 iunie 2021.Răspunzând unei întrebări a Dorinei Rusu, membru al CNA, vicepreşedintele ANRE a precizat că instituţia pe care o reprezintă a început campania privind liberalizarea pieţei de energie electrică încă din 2019, o campanie "mai intensivă" fiind operată de furnizori."Ce am făcut noi, între timp, am deschis un call center dedicat exclusiv liberalizării, la care deja au sunat mii de consumatori, şi încercăm să-i îndrumăm legat de ce soluţii au în privinţa semnării noilor contracte. Avem şi o campanie împreună cu Asociaţia Naţională de Protecţie a Consumatorilor InfoCons, cu care am iniţiat nişte pliante care vor fi distribuite peste tot în ţară, şi prin intermediul furnizorilor şi al companiilor de distribuţie, bineînţeles. Avem un comparator de preţ pe site-ul ANRE, unde pot fi comparate ofertele de preţ existente în piaţă. În continuare, în cursul acestui an, furnizorii sunt obligaţi prin ordinul ANRE să continue această campanie de informare. Lună de lună, cu fiecare factură trebuie să vină pliante de informare, formulare de opţiune.Ramona Sorescu, membru al CNA, a sugerat ca în cadrul spotului să fie inclus şi numărul de call center dedicat informării.În urma unui vot de principiu unanim, recomandarea CNA pentru difuzarea spoturilor urmează să fie adresată televiziunilor şi radiourilor după ce modificarea referitoare la call center va fi operată."Nu-mi dau seama ce înseamnă tehnic asta. Am înţeles, o să facem tot posibilul să trecem numărul de call center. Iau legătura cu aceia care au făcut clipul", a mai spus Zoltan Nagy-Bege. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)