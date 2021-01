Islanda, prima țară din spațiul Schengen care adoptă pașaportul de vaccinare

18:30

Mae Archie, o tânără patinatoare din SUA, a făcut înconjurul lumii datorită unei fotografii pe care a realizat-o în vacanța din New York. Revenită acasă, ea s-a uitat peste pozele din timpul concediului, iar când […] The post O patinatoare din SUA, uimită de detaliul surprins într-o fotografie din vacanță: “Am realizat asta când am ajuns acasă” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.