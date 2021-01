DOCUMENTAR: 5 ani de la răspândirea virusului Zika în unele ţări europene

11:10

Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat marţi la Independent Spirit Awards, premiile dedicate cinematografiei independente, care, în general, anunţă unii dintre favoriţii potenţiali la Oscar, informează AFP şi revista Variety.Această producţie cinematografică reprezintă propunerea României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional". Nominalizările la Independent Spirit Awards, premii atribuite din 1985, au fost anunţate pe platforma YouTube de Olivia Wilde, Barry Jenkins şi Laverne Cox.Filmul "Never Rarely Sometimes Always" a primit marţi cele mai multe nominalizări la Independent Spirit Awards, unde va concura la şapte categorii de premii. Acest lungmetraj, scris şi regizat de Eliza Hittman, ce prezintă povestea a două adolescente dintr-o regiune rurală a statului american Pennsylvania, care călătoresc la New York pentru a căuta ajutor din cauza unei sarcini nedorite, a devansat în clasamentul nominalizărilor filmul "Minari" - un portret al unei familii americane de origine coreeană - şi două producţii considerate favorite în actualul sezon al premiilor cinematografice, "Nomadland" şi "Ma Rainey's Black Bottom".Organizatorii Independent Spirit Awards iau în considerare doar filmele ce dispun de bugete de producţie mai mici de 22,5 milioane de dolari, dar selecţiile lor reprezintă un indicator urmărit cu mare interes de industria cinematografică, deoarece permit adeseori identificarea acelor filme independente care au şanse reale în cursa pentru premiile Oscar."Never Rarely Sometimes Always" a fost prezentat în urmă cu un an la Festivalul Sundance şi a câştigat Marele Premiu al Juriului de la Berlin în 2020. Protagonista filmului, Sidney Flanigan, a fost nominalizată la premiul Independent Spirit pentru ''cea mai bună actriţă'', iar colega ei de distribuţie, Talia Ryer, va concura la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar".Filmul "Minari", ce prezintă povestea unei familii de origine coreeană după ce se mută într-o regiune rurală din Arkansas în anii 1980 în căutarea unei vieţi noi, speră să reediteze succesul obţinut de "Parasite" la gala premiilor Oscar de anul trecut. "Minari" a primit şase nominalizări la Independent Spirit Awards. Actorul Chadwick Boseman, starul din "Black Panther", decedat în august 2020 din cauza unui cancer, va concura cu titlu postum la categoria "cel mai bun actor" datorită interpretării sale din "Ma Rainey's Black Bottom", un film a cărui acţiune este plasată în universul muzicii din Chicago în anii 1920.Cu cinci nominalizări, această producţie realizată de Netflix este la egalitate cu lungmetrajul "Nomadland", ce prezintă o comunitate de idealişti nomazi care străbat America într-o caravană de rulote. Filmul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao şi având-o ca protagonistă pe Frances McDormand, a fost premiat la Veneţia şi Toronto şi se numără printre marii favoriţi la Oscarurile din acest an. Aceste patru producţii - "Never Rarely Sometimes Always", "Minari", "Ma Rainey's Black Bottom" şi "Nomadland" - vor concura alături de filmul "First Cow" la categoria "cel mai bun lungmetraj" în cadrul premiilor Independent Spirit.În ultimii 10 ani, organizatorii Independent Spirit Awards au premiat la această categorie cinci pelicule care au câştigat apoi şi premiul Oscar pentru cel mai bun film, printre lungmetrajele care au reuşit această dublă performanţă aflându-se producţiile "Moonlight", "Spotlight" şi "Birdman".Marţi, la categoria "cel mai bun regizor" au fost nominalizaţi cineaştii Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell (''Promising Young Woman"), Eliza Hittman ("Never Rarely Sometimes Always"), Kelly Reichardt ("First Cow") şi Chloe Zhao ("Nomadland").La categoria "cel mai bun actor" vor concura Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Adarsh Gourav ("The White Tiger"), Rob Morgan ("Bull") şi Steven Yeun ("Minari").La categoria "cea mai bună actriţă" au fost nominalizate Nicole Beharie ("Miss Juneteenth"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Sidney Flanigan ("Never Rarely Sometimes Always"), Julia Garner ("The Assistant"), Frances McDormand ("Nomadland").Filmul "colectiv", de Alexander Nanau, va concura la categoria "cel mai bun documentar" alături de producţiile "Crip Camp", "Dick Johnson Is Dead", "Time", "The Mole Agent".Gala Independent Film Awards 2021 va avea loc în cadrul unei ceremonii virtuale pe 22 aprilie, cu câteva zile înainte de gala de decernare a premiilor Oscar. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)