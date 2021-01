Bogdan Oprea, numit de Vlad Voiculescu purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății

12:10

La începutul acestui an, Ion Dichiseanu a ajuns de urgență la spital, din cauza unei infecții, însă din fericire, actorul se simte bine acum și se află sub supravegherea medicală. Fiica acestuia, Ioana, a vorbit despre tatăl ei și despre perioada prin care trece. „Este bine, este sub o supraveghere medicală pentru că este necesară […]