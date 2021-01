Coronavirus/ GCS: Bucureşti, cele mai multe cazuri noi - 376; urmează judeţele Timiş şi Cluj

12:00

Scriitoarea Monique Roffey a câştigat marţi seară premiul literar Costa Book of the Year pe anul 2020 cu romanul "The Mermaid of Black Conch: A Love Story", ce prezintă o poveste de dragoste, cu accente noir, între un pescar şi o sirenă capturată din mare, informează BBC.Romanciera britanică Monique Roffey, născută în Trinidad, a învins alţi patru finalişti şi a câştigat astfel cu cel de-al şaselea roman al ei premiul Costa Book of the Year, care este însoţit de un cec în valoare de 30.000 de lire sterline (33.930 de euro).Membrii juriului au declarat că romanul câştigător este "extrem de original şi... lasă impresia unui clasic în devenire". Announcing this year's Costa Book of the Year! Congratulations to @MoniqueRoffey for The Mermaid of Black Conch! Watch the full ceremony: https://t.co/4Lp6yS2fjU pic.twitter.com/dqYlzRs5Y1; Costa Book Awards (@CostaBookAwards) January 26, 2021 Monique Roffey a mulţumit juriului şi a declarat că victoria ei reprezintă un vot de încredere acordat literaturii din regiunea Mării Caraibilor.Bazată pe o legendă a populaţiei Taino despre o femeie frumoasă transformată în sirenă, acţiunea volumului câştigător este plasată în satul caraibian St. Constance.David, un pescar local, atrage fără să vrea atenţia lui Aycayia, o sirenă care se simte atrasă de cântecul său. Atunci când sirena este capturată în mare în timpul unui concurs anual de pescuit, David face tot ce îi stă în putere pentru a o salva, însă fapta lui are consecinţe dramatice.Reprezentare caraibianăMonique Roffey, profesoară de scriere creativă la Manchester Metropolitan University, a semnat un contract cu Peepal Tree Press, o editură independentă specializată în promovarea scriitorilor originari din regiunea Mării Caraibilor.Apoi, ea şi-a finanţat campania de publicare a cărţii sale prin intermediul unei platforme de crowd-funding şi cu sprijinul altor scriitori.Volumul "The Mermaid of Black Conch" a fost desemnat câştigător la categoria "Roman" la ediţia din acest an a premiilor Costa Book, atribuite în data de 4 ianuarie, alături de învingătorii altor patru categorii: "Roman de debut" ("Love After Love", de Ingrid Persaud), "Carte pentru copii" ("Voyage of the Sparrowhawk", de Natasha Farrant), "Poezie" ("The Historians", de Eavan Boland) şi "Biografie" ("The Louder I Will Sing", de Lee Lawrence).Totodată, "The Mermaid of Black Conch" este cel de-al 13-lea roman care câştigă premiul suprem, Costa Book of the Year, ales în fiecare an dintre volumele premiate în cadrul celor cinci categorii ale premiului Costa Book.Cel mai recent roman care a reuşit această performanţă este "Days Without End", de Sebastian Barry, care a câştigat Costa Book of the Year în 2016.În cadrul ceremoniei de marţi seară, organizată în format virtual, scriitoarea Tessa Sheridan, care locuieşte la Londra, a câştigat premiul Costa pentru nuvelă pe anul 2020.Tessa Sheridan a câştigat acest trofeu în urma votului publicului şi a primit un cec în valoare de 3,500 de lire sterline (3.957 de euro) cu volumul "The Person Who Serves, Serves Again".Premiile Costa Book, denumite pentru o perioadă Whitbread Book Awards, au fost create în 1971 pentru a încuraja, promova şi celebra cele mai bune volume contemporane publicate în limba engleză de scriitori din Marea Britanie şi Irlanda.Seamus Heaney, Ted Hughes şi Sebastian Barry se numără printre autorii care au câştigat Costa Book of the Year de cel puţin două ori.În 2020, acest prestigios trofeu literar a revenit biografiei "The Volunteer", scrisă de Jack Fairweather.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Monique Roffey / Twitter