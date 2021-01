Poliţia rusă şi-a înteţit anchetele şi percheziţiile împotriva lui Aleksei Navalnîi şi a familiei sale

18:50

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă online, că adversara din etapa a 19-a, Astra Giurgiu, este o formaţie "rănită" şi poate produce rezultate foarte bune."Astra e o echipă rănită şi are mijloacele necesare să producă rezultate foarte bune. Este o echipă care a fost constant în play-off, dar acum traversează o perioadă mai puţin fastă. Are însă foarte mare nevoie de puncte şi sunt sigur că va veni aici să dea totul. Sunt jucători foarte buni la Astra care fac parte din circuitul echipei naţionale şi asta ne pune în gardă", a spus el. "Noi trebuie să continuăm parcursul foarte bun pe care îl avem până acum. Sincer, pe mine nu mă interesează locul 1 şi sunt sigur că focusul jucătorilor nu va fi locul 1, ci cele trei puncte puse în joc. Ştim că o poziţie în momentul de faţă nu poate fi decât ceva temporar. Dacă eram înaintea ultimei etape a campionatului aş fi spus clar că mă interesează să urcăm pe primul loc şi să câştigăm titlul. Însă sunt multe meciuri în faţă, iar concentrarea noastră trebuie să fie strict trei puncte. Suntem într-un proces sensibil de schimbare, ne ajută această serie bună de rezultate. Încercăm să dăm un plus de culoare jocului nostru ofensiv, iar echipa are mijloacele necesare. Dar trebuie să fim atenţi la echilibru. Până acum în aceste jocuri am primit doar două goluri. Punctele, victoriile, ne dau încredere", a adăugat tehnicianul.Iordănescu s-a arătat bucuros de prelungirea contractelor jucătorilor Mario Camora şi Ciprian Deac. El a menţionat că în perioada următoare conducerea le va propune prelungirea şi altor fotbalişti din lot. "E un lucru extrem de important, am discutat împreună cu preşedintele şi cu patronul clubului această decizie. Prelungirea e o mişcare normală şi importantă pentru club. Sunt doi dintre liderii echipei, jucători cu multe performanţe la CFR. M-am bucurat foarte tare pentru că prelungirea trebuie să le dea linişte şi lor, vestiarului, mie, staff-ului tehnic. Şi e posibil ca în perioada următoare să mai luăm în calcul şi alte prelungiri de contracte. Dar o luăm pas cu pas", a afirmat Iordănescu.Antrenorul a menţionat că este nevoie de întărirea lotului cu 1-2 jucători."Toţi ne dorim jucători noi, sunt în dialog zi de zi cu conducerea, am discutat lucrul acesta de nenumărate ori şi cu patronul, pe care l-am simţit foarte aproape. Şi dânsul este conştient că trebuie să completăm lotul. Nu cu mult, pentru că eu nu îmi doresc mai mult de unul, maxim doi jucători. Nu îmi doresc pentru că nu e nevoie, dar au plecat nişte jucători şi trebuie să avem soluţii. Patronul şi preşedintele mi-au spus că sunt 100% lângă mine, căutăm soluţii împreună. Până acum, din păcate, nu am găsit ceea ce ne trebuie sau ce am găsit nu a fost accesibil. Eu prefer să nu ne grăbim, dar când va veni, să fie ce trebuie. Am spus că ne trebuie un mijlocaş de construcţie", a explicat el.Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 20:00, pe teren propriu, formaţia Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 19-a a Ligii I. AGERPRES (V, AS-autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea)