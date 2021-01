EXCLUSIV Marius Niculae, dezvăluire incredibilă: „La Mainz, cu Klopp, ne băgau în venă niște chestii roz”

18:20

Anamaria Prodan, impresarul lui Dennis Man (22 de ani), a oferit detalii despre oferta primită de la Parma pentru jucătorul celor de la FCSB.„Gigi Becali are dreptate și eu am un respect aparte, iar eu nu am să comentez niciodată. Este un om corect, un om al lui Dumnezeu și știe foarte bine cum au decurs lucrurile în ultimele luni. Îmi doresc să se facă acest transfer pentru jucătorul pe care îl reprezint și pentru Gigi Becali” a declarat Anamaria Prodan la ProX. ...