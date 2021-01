VIDEO DSU: În judeţul Tulcea se intervine pentru deblocarea a şapte autovehicule cu 15 persoane

08:30

Actorul Elijah Wood, cunoscut pentru întruchiparea hobbitului Frodo Baggins din apreciata trilogie "The Lord Of the Rings" (2001-2003), s-a născut la 28 ianuarie 1981, în Cedar Rapids, Iowa, SUA, notează www.imdb.com.Cariera sa de actor a început odată ce familia s-a mutat la Los Angeles. Aici, la vârsta de 8 ani, a avut un mic rol în filmul "Back to the Future II" (1989). A fost, apoi, distribuit într-un rol secundar în drama "Internal Affairs" (1990), în care a jucat alături de Richard Gere. A urmat filmul TV "Child in the Night" (CBS, 1990), în care personajul său a fost martor al unei crime.Puştiul talentat a început să fie distribuit din ce în ce mai mult în roluri cu mai multă vizibilitate, precum "Avalon" (1990) în regia lui Barry Levinson, în care a fost fiul lui Aidan Quin, urmat de "Paradise" (1991), în care a jucat rolul unui băieţel care împacă un cuplu, aflat în prag de divorţ, întruchipat de Don Johnson şi Melanie Griffith şi de "Radio Flyer" (1992) al lui Richard Donner, cu Tom Hanks. În filmul "Forever Young" (1992) de J.J. Abrams, a jucat alături de actorii Mel Gibson şi Jamie Lee Curtis, potrivit https://www.rottentomatoes.com/.Recunoaşterea sa ca actor a venit odată cu remake-ul produs de Disney al "The Adventures of Huck Finn" (1993), în regia lui Stephen Sommers. A jucat, apoi, cu Macaulay Caulkin în thriller-ul "The Good Son" (1993) şi a fost personajul omonim în pelicula "North" (1994) a lui Rob Reiner, un puşti de 11 ani care începe să caute părinţii ideali, convins că proprii lui părinţi nu îl apreciază aşa cum s-ar cuveni. The Lord of The Rings The Two Towers. Sursa foto:cinemagia.roA interpretat rolul fiului lui Kevin Costner în filmul "The War" (1994) şi a jucat cu Paul Hogan în remake-ul pentru marele ecran al serialului de televiziune din 1960, "Flipper" (1996). Alături de Tobey Maguire şi Christina Ricci a jucat în drama de familie "The Ice Storm" (1997) de Ang Lee.Elijah Wood a avut şi apariţii ocazionale în seriale TV, precum "Frasier" (NBC, 1993-2004) şi "The Wonderful World of Disney" (ABC, 1995-2005).A făcut parte din distribuţia filmului "Deep Impact" (1998), dar a început să aibă şi roluri mai profunde, unul dintre acestea fiind cel din drama lui James Toback "Black & White" (1999).Un punct de cotitură în cariera sa a fost acela când regizorul Peter Jackson l-a distribuit în rolul hobbitului erou al scriitorului J.R.R. Tolkien, Frodo Baggins, în fimul "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Rings" (2001). Filmul a fost o revelaţie atât pentru spectatori cât şi pentru critici. Elijah Wood a jucat şi în cele două continuări ale peliculei, respectiv "The Lord of the Rings: The Two Towers" (2002) şi "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003), fiecare câştigând numeroase premii Oscar. A revenit cu acelaşi rol în "The Hobbit: An Unexpected Journey" (2012). A mai jucat, în "Spy Kids 3-D: Game Over" (2003) de Robert Rodriguez, în "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004), cu Jim Carrey şi Kate Winslet şi a făcut, din nou, echipă cu Robert Rodriguez pentru thriller-ul "Sin City" (2005), în filmul lui Liev Schrieber, "Everything is Illuminated" (2005), o adaptare a romanului omonim al lui Jonathan Safran Foer, în pelicula lui Emilio Estevez "Bobby" (2006), în drama "Day Zero" (2007) şi thriller-ele "The Oxford Murders" (2008).Între cele mai recente filme, se află: "The Last Witch Hunter" (2015), cu Vin Diesel, "The Trust" (2016), cu Nicolas Cage, "I Don't Feel at Home in This World Anymore" (2017), cu Melanie Lynskey. S-a întors în televiziune pentru "Dirk Gently's Holistic Detective Agency" (BBC America, 2016-2017), un serial bazat pe romanul lui Douglas Adams. A jucat, apoi, în thriller-ul comic "Come to Daddy" (2019).Actorul şi-a împrumutat vocea mai multor personaje din filme de animaţie, precum: "Family Guy" (1998, serial TV), "The Adventures of Tom Thumb & Thumbelina" (2002), "Robot Chicken" (2005, serial TV), "Happy Feet" (2006), "9" (2009), "Happy Feet Two" (2011), "TRON: Uprising" (2012, serial TV), potrivit www.cinemagia.ro.Elijah Wood a primit, pentru intrepretările sale, 29 de premii şi 47 de nominalizări, majoritatea pentru prestaţiile din trilogia "The Lord of the Rings", arată www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: cinemagia.ro