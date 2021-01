Cîmpeanu: Potrivit estimărilor, peste 65.000 de elevi sunt în situaţia de neîncheiere a situaţiei şcolare pe primul semestru

15:20

Parohia Evanghelică C.A. Saschiz a anunţat, joi, finalizarea proiectului "Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz", aflat în patrimoniul UNESCO, care a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în valoare totală de 2,23 milioane de lei, din care 2,16 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă.Potrivit unui comunicat de presă al Parohiei Evanghelice S.A. din Saschiz, turnul-clopotniţă al bisericii fortificate este un monument reprezentativ pentru arhitectura săsească de secol XV şi a beneficiat de lucrări asupra zidăriei de interior, asupra faţadelor, precum şi de amenajarea scării interioare de lemn, refacerea acoperişului şi pardoselii, precum şi a instalaţiei electrice. Foto: (c) DORINA MATIS / AGERPRES FOTO"Mulţumesc tuturor celor care au contribuit la proiect. Fiecare piatră, fiecare cui care se pune la locul lui, acolo unde trebuie, este un pas enorm înainte. Iată că turnul este o splendoare şi vrem să rămână un arătător către Cer, pe verticală, fiindcă avem nevoie să ne ridicăm privirile către Dumnezeu, care este cetatea noastră fortificată. Sper într-o colaborare strânsă şi pe viitor, atât cu autorităţile locale, cât şi cu autorităţile bisericeşti, respectiv cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru", a declarat reprezentantul beneficiarului, preotul Johannes Halmen.În cadrul ansamblului fortificaţiei au fost amenajate şi locuri de relaxare în care turiştii vin la Saschiz pot opta inclusiv pentru a se reculege în acest spaţiu, dar obiectivul va fi accesibil şi în mediul online."Lucrarea a ieşit foarte bine, pune foarte mult în valoare tot ce înseamnă Saschiz. Comuna Saschiz a început un proiect de amenajare a pieţei centrale, astfel încât să punem în evidenţă şi turnul şi biserica. Când se va termina şi cetatea, clar, se va dezvolta şi mai mult turismul", a arătat viceprimarul comunei Saschiz, Adrian Diţă.Secretarul general al Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Friedrich Gunesch, sustenabilitatea acestui proiect este dată nu doar prin punerea în valoare a monumentului, ci prin ceea ce se va realiza după aceea, în acel complex din care face parte biserica, turnul, casa parohială, celelalte clădiri. Foto: (c) DORINA MATIS / AGERPRES FOTO"În acest efort trebuie incluşi oamenii de aici, comunitatea, primăria, cei care au plecat din Saschiz şi turiştii care vor veni. Atunci se va umple de viaţă această localitate prin edificiile centrale de care are parte", a adăugat Friedrich Gunesch.Curatorul Parohiei Evanghelice din Saschiz, Johann Schaaser, declara, anul trecut, pentru AGERPRES, că au fost mai multe tentative de obţinere a fondurilor pentru restaurarea tunului bisericii, începând din anul 2005, însă acum, prin accesarea fondurilor europene, s-a reuşit stabilizarea structurii prin legarea pereţilor, care aveau fisuri care datau de circa 150 de ani, iar scara interioară din stejar a fost înlocuită."Toată lumea a crezut că turnul nostru va crăpa cu totul, dar era o crăpătură de suprafaţă, fiindcă zidurile au 2,5 metri lăţime. Crăpătura părea mare, dar era doar de suprafaţă. S-au construit etaje noi, s-a construit o nouă scară, acoperişul a fost complet restaurat, ţigla a fost schimbată precum şi tabla care era destul de deteriorată. În plus, a fost introdusă electricitatea. Din păcate, în proiectul pe fondurile europene nu au fost incluse detaliile tehnice, din diferite motive. Ne-am dat seama că de fapt proiectanţii au uitat, nu a fost inclusă statueta 'Bogdan', clopotele nu au fost incluse, ceasul nu a fost inclus şi nici picturile. Consiliul Local Saschiz ne-a ajutat să restaurăm două picturi. La ceas şi pentru 'Bogdan' am primit o donaţie din partea unei firme germane din localitate, statueta va primi cizme noi. Ceasul care a fost introdus în turn în 1818 are multe pinioane uzate, partea tehnică e afectată şi e destul de costisitor, aşa că mai căutăm fonduri", a arătat Johann Schaaser.Curatorul parohiei a subliniat că majoritatea statuetelor din tunurile sau din bisericile săseşti poartă nume româneşti, "Bogdan" sau "Mişu", dar nu se ştie de ce, şi cert este că la Saschiz, atunci când ceasul din turn era funcţional, "Bogdan" bătea gongul din sfert în sfert de oră. Foto: (c) DORINA MATIS / AGERPRES FOTO"Construcţia turnului a început undeva după anul 1400, dar era mult mai mic, apoi s-a tot înălţat, a avut mai multe intervenţii de-a lungul istoriei, ultima a fost în 1832, aşa cum se vede pe acoperiş. În 1795 a avut loc un incendiu mare în Saschiz, care a ars tot satul, în 30 de ani oamenii au fost nevoiţi să îşi reconstruiască casele şi, ulterior, au pus un acoperiş nou pe turn, de aceea apare anul 1832", a arătat Schaaser.Comuna Saschiz a fost menţionată documentar pentru prima oară în perioada 1305-1310, iar în anul 1419 figura ca oraş cu mai multe bresle, dintre care cele mai vestite erau cele ale cizmarilor, tâmplarilor, olarilor şi zugravilor. ​​​​​​​Foto: (c) DORINA MATIS / AGERPRES FOTOPe lângă Biserica Evanghelică "Sfântul Ştefan" şi Turnul cu Ceas, construite în secolul al XV-lea, în comuna Saschiz există şi o Cetate Ţărănească ridicată în secolul al XIV-lea, aflată, de asemenea, în restaurare, precum şi zeci de alte clădiri de patrimoniu.Construcţia Bisericii "Sfântul Ştefan" din Saschiz a început în anul 1493, pe locul unei bazilici romane, şi este construită în stil gotic. Turnul de apărare are un aspect masiv şi are prevăzute niveluri cu guri de tragere, fiind construit la o distanţă de circa 10 metri de sacristie.Fortificaţia săsească a fost construită între secolele al XIV-lea şi al XV-lea, cu ziduri înalte până la 9 metri, din care se mai păstrează doar o parte.Patrimoniul UNESCO în judeţul Mureş include, pe lângă situl săsesc cu biserica fortificată din Saschiz, şi Centrul istoric Sighişoara, construit în secolele XIII-XIV. AGERPRES/(A, AS - autor: Dorina Matiş, editor: Oana Popescu, editor online: Ada Vîlceanu)