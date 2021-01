Premierul i-a asigurat pe reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor că bursele şcolare vor fi asigurate prin bugetul de stat

16:20

Muzeul ASTRA şi-a propus să transforme cu o investiţie de 2,5 milioane de euro, Casa Artelor, o clădire monument istoric din centrul istoric al municipiului Sibiu, într-un spaţiu destinat atât evenimentelor culturale, dar unde vor fi readuşi meşteşugarii din judeţ, care vor putea face demonstraţii ale talentului lor în cadrul unor ateliere, dar va exista şi un magazin de unde se vor putea cumpăra produse autentice, a anunţat joi, în timpul unei conferinţe, directorul Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Ciprian Ştefan. Foto: (c) Isabela Paulescu/AGERPRES"Este o zi istorică pentru Muzeul ASTRA, pot să spun că este o zi istorică pentru România. Din acest moment lansăm Proiectul Restaurarea şi revitalizarea monumentului din spatele meu, Casa Artelor, care va deveni Centrul de activităţi şi resurse regionale. Acest proiect va reşapa cumva misiunea instituţiilor de cultură din România, care activează în zona patrimoniului cultural. Noi, instituţiile de cultură (...) trebuie să ne pliem mult mai mult pe nevoile comunităţii şi să dezvoltăm programe care valorizează turismul cultural din România din perspectiva patrimoniului material şi imaterial. (...) Este un proiect ambiţios ce va viza o formare profesională, va certifica competenţe, vom furniza antreprenorilor din zona construcţiilor, antreprenorilor din zona cultural creativă, o mână de lucru calificată, o mână de lucru certificată de Muzeul ASTRA", a declarat Ciprian Ştefan.Potrivit sursei citate, proiectul Restaurarea şi revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor - Centru de activităţi şi resurse regionale (C.A.R.R.), finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, este implementat de către Muzeul ASTRA în parteneriat cu SC Future Capital SRL (România) şi Mussene I Sor Trondelag din Trondheim (Norvegia), în perioada 1 octombrie 2020 - 31 martie 2024. Acesta are o valoare totală de 2.476.991,74 euro, valoare finanţării nerambursabile fiind de 1.939.335,35 euro.Până în 2024 când este programat să se finalizeze lucrările la Casa Artelor, aceasta poate fi văzută de turişti doar din exterior, dacă aceştia se plimbă prin Piaţa Mică din Sibiu. Foto: (c) Isabela Paulescu/AGERPRESCasa Artelor este una din cele mai frumoase case din zona istorică a Sibiului. Pe faţadă se poate vedea în relief o stemă a oraşului datând din 1789, anul in care clădirea a intrat in proprietatea oraşului, potrivit informaţiilor furnizate de către Primărie. La parter se află 11 mici încăperi boltite, iniţial destinate comerţului.Iniţial această clădire a fost o hală a măcelarilor, documentată din 1370. Pe urmă clădirea a aparţinut postăvarilor, iar prin sec. XVIII a fost folosită şi ca depozit de cereale. În 1765, pentru scurt timp a fost folosită ca sală de teatru, la fel în 1787. Din sec. XIX a fost sediul orăşenesc al măcelarilor (Fleischbänke der Stadtgemeinde). Reuniunea ptr. Ocrotirea copiilor Sibiu care avea în grijă 200 de copii săraci, deschide prăvălia Schatzkästlein (Scrinul cu Comori) la 1 octombrie 1920. Foto: (c) Isabela Paulescu/AGERPRESCasa Artelor aşa cum este acum a fost inaugurată în 1969, ca un spaţiu pentru expoziţii temporare. Încăperile de la parter găzduiesc în prezent Galeriile de Artă ale Muzeului ASTRA. AGERPRES-FOTO PE FLUX/(A, AS-autor: Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu)