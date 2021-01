PCH, mesaj fără precedent! Jigniri grosolane și amenințări pentru conducători: „Un batalion de bodyguarzi nu o să vă ajungă”

22:40

CFR Cluj și Astra au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Edi Iordănescu, 42 de ani, a vorbit la finalul confruntării din Gruia.„Echipa a avut o atitudine corectă. Am avut și momente mai puțin reușite, dar am ratat ocazii importante. Nu-mi aduc aminte un joc în trecutul apropiat în care echipa să fi avut atâtea ocazii. Am avut și o bară. La golul lor, am avut neșansă, fiind deviat șutul. ...