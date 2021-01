BREAKING. Incendiu izbucnit la Institutul Matei Balș. Trei persoane au murit, iar restul pacienților sunt evacuați încă din spital

17:30

Octavian Jurma, medicul și cercetătorul timișorean care a făcut predicții dovedite corecte ale evoluției pandemiei, avertizează că noua tulpină de COVID-19 din Marea Britanie este foarte periculoasă, iar numărul de cazuri ar putea crește, în […] The post Cercetătorul Octavian Jurma crede că va urma o explozie de cazuri de COVID-19: “România, sat fără câini!” appeared first on Cancan.ro.