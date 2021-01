Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul incendiului de la Institutul Matei Balş

03:10

Secretarul de stat american Antony Blinken şi şeful diplomaţiei europene Josep Borrell au discutat joi despre cum să 'repare' relaţiile dintre Washington şi Bruxelles după venirea la Casa Albă a preşedintelui Joe Biden, transmite AFP.Josep Borrell şi Antony Blinken au subliniat că după plecarea de la Casa Albă a preşedintelui Trump se deschide un nou capitol în relaţiile dintre UE şi SUA, fără a menţiona însă numele fostului preşedinte. Great first of many exchanges with @SecBlinken. Looking forward to our close cooperation and working together to address global challenges. Our transatlantic relations are at a new start, we are ready to raise the level of ambition. When we are together, we are stronger. pic.twitter.com/9HeXpkR7qt— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 28, 2021 În cadrul convorbirii au fost discutate 'modalităţile de a repara şi a revitaliza relaţiile SUA-UE, precum şi de a creşte nivelul de ambiţie al acestora'.Secretarul de stat american Antony Blinken a mulţumit omologului său european pentru 'poziţia de lider a Uniunii Europene în ultimii ani', potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Stat.'Reînnoirea parteneriatului strategic UE-SUA' a fost principalul mesaj transmis părţii americane, a informat, la rândul său, un comunicat emis de Comisia Europeană.Potrivit acestei surse, Josep Borrell l-a invitat pe Antony Blinken să participe 'cu prima ocazie' la o reuniune a miniştrilor de de externe din statele membre UE. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.albertonews.com Citiţi şi: SUA: Administraţia Biden anunţă intenţia de a revizui politica adoptată de preşedintele Trump faţă de Cuba Statele Unite, indignate de achitarea lui Ahmed Sheikh, suspect în cazul asasinării jurnalistului Daniel Pearl SUA: Preşedintele Joe Biden nu a fost reţinut în convorbirea telefonică cu omologul rus Vladimir Putin