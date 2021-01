Biletul Zilei: Ieri a fost „VERDE!” » Selecțiile câștigătoare de astăzi sunt AICI!

21:00

Municipiul Reşiţa va rămane, cel puţin până în data de 3 februarie, în scenariul roşu din cauza virusului SARS CoV-2 chiar dacă indicele de incidenţă la mia de locuitori pentru acest oraş a scăzut sub […] The post Municipiul Reşiţa rămâne tot în scenariul roşu. Ce măsuri sunt încă în vigoare appeared first on Cancan.ro.