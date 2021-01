Remus Mihalcea, fostul manager al spitalului Colentina, scrisoare deschisă pentru Vlad Voiculescu: ”Sper, în numele decenței, să nu începeți sa învinuiți sistemul”

07:30

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineață, la Institutul Matei Balș din București. Trei persoane au murit carbonizate și o alta este în acest moment resuscitată, relatează Agerpres, citând un comunicat al Ministerului Sănătății. Motivele incendiului […] The post BREAKING. Incendiu izbucnit la Institutul Matei Balș. Trei persoane au murit, iar restul pacienților sunt evacuați încă din spital appeared first on Cancan.ro.