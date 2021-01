Retrospectiva evenimentelor interne 25-29 ianuarie 2021

14:50

Filmul biografic despre Elvis Presley pe care îl pregăteşte regizorul australian Buzz Luhrmann, cunoscut mai ales pentru musicalul "Moulin Rouge!" (2001), a anunţat joi că amână premiera, prevăzută în data de 5 noiembrie 2021, pentru 3 iunie 2022, relatează EFE.Această amânare a filmului despre regele rock and roll-ului', având în vedere că se filmează în Australia, se alătură valului de amânări la care a fost obligat Hollywoodul din cauza pandemiei şi care a generat un efect de domino în calendarul premierelor prevăzute pentru următoarele luni.Astfel, "No Time to Die", filmul în care Daniel Craig îşi ia lua adio de la personajul James Bond, a fost amânat săptămâna trecută pentru a treia oară, iar premiera va avea loc de abia pe 8 octombrie 2021.Aceeaşi soartă au avut şi filmele "A Quiet Place Part II", "Ghostbusters: Afterlife", "The King's Man", "Morbius", "Antlers", "Cinderella", "Peter Rabbit 2: The Runaway", "Nobody", "Last Night in Soho" sau "BIOS", a căror premieră a fost de asemenea amânată, în contextul pandemiei de coronavirus.Actorul american Austin Butler îl va interpreta pe Elvis Presley în filmul lui Luhrmann.Pentru a obţine acest rol, el s-a impus unor nume sonore ca Ansel Elgort, Miles Teller, sau Harry Styles.El va împărţi ecranul cu Tom Hanks, care îl va interpreta în acest film pe colonelul Tom Parker, impresarul lui Elvis şi o persoană crucială şi foarte controversată din cariera celebrului cântăreţ.Producţia "Elvis" a fost afectată de faptul că Tom Hanks a fost depistat cu noul coronavirus, în martie 2020, iar filmările au fost amânate.Buzz Luhrmann a scris şi scenariul acestui film în colaborare cu Craig Pierce.Cunoscut pentru stilul său exuberant plin de culoare, Luhrmann a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film pentru "Moulin Rouge!', în care au jucat Nicole Kidman şi Ewan McGregor.Filmografia sa cuprinde şi alte titluri de succes, precum "Romeo + Juliet" (1996), "Australia" (2008), sau "The Great Gatsby" (2013).AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Austin Butler / facebook.com