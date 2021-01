Anamaria Prodan divorțează de Laurențiu Reghecampf? Dezvăluirea uluitoare făcută de Gigi Becali

09:20

Patru oameni și-au pierdut viața în urma incendiului de la Institutul “Matei Balș”, iar 120 de pacienți au fost evacuați și urmează să fie internați în alte spitale. Din păcate, o pacientă transportată la Spitalul Universitar […] The post Unul dintre cei 120 de pacienți de la “Matei Balș”, în stare critică! Vlad Voiculescu: “Vorbim despre institutul cel mai bine finanțat din această țară” appeared first on Cancan.ro.